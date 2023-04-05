Sakal-ı Şerif Posof’ta ziyarete açıldı

Kutsal emanetlerden olan Peygamberimizin Sakal-ı Şerif’i Posof’ta ziyarete açıldı. Merkez Camii’nde öğlen namazından sonra cemaatin ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif önce muhafaza edildiği ve kat kat sarılı renkli kumaşlar arasında görevlilerce çıkarıldı. Ardından, Posof din görevlileri tarafından ve cemaatle beraber getirilen Salavat-ı Şeriflerle ziyarete başlandı. Erkek cemaatin ziyaretinden sonra okunan Hatm-i Şerif’ten sonra da hanım cemaatin ziyaretine sunuldu. Cemaat ziyaretten ayrılmak istemese de program gereği camiden çıkmak zorunda kaldı.