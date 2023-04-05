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Sakal-ı Şerif Posof’ta ziyarete açıldı

PEYGAMBERİMİZİN SAKAL-I ŞERİF’İ POSOF'TA ZİYARETE AÇILDI

ARDAHAN 05.04.2023, 13:47
Sakal-ı Şerif Posof’ta ziyarete açıldı

Kutsal emanetlerden olan Peygamberimizin Sakal-ı Şerif’i Posof’ta ziyarete açıldı. Merkez Camii’nde öğlen namazından sonra cemaatin ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif önce muhafaza edildiği ve kat kat sarılı renkli kumaşlar arasında görevlilerce çıkarıldı. Ardından, Posof din görevlileri tarafından ve cemaatle beraber getirilen Salavat-ı Şeriflerle ziyarete başlandı. Erkek cemaatin ziyaretinden sonra okunan Hatm-i Şerif’ten sonra da hanım cemaatin ziyaretine sunuldu. Cemaat ziyaretten ayrılmak istemese de program gereği camiden çıkmak zorunda kaldı.

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