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Sakal-ı Şerif Posof’ta ziyarete açıldı
PEYGAMBERİMİZİN SAKAL-I ŞERİF’İ POSOF'TA ZİYARETE AÇILDI
ARDAHAN 05.04.2023, 13:47
Kutsal emanetlerden olan Peygamberimizin Sakal-ı Şerif’i Posof’ta ziyarete açıldı. Merkez Camii’nde öğlen namazından sonra cemaatin ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif önce muhafaza edildiği ve kat kat sarılı renkli kumaşlar arasında görevlilerce çıkarıldı. Ardından, Posof din görevlileri tarafından ve cemaatle beraber getirilen Salavat-ı Şeriflerle ziyarete başlandı. Erkek cemaatin ziyaretinden sonra okunan Hatm-i Şerif’ten sonra da hanım cemaatin ziyaretine sunuldu. Cemaat ziyaretten ayrılmak istemese de program gereği camiden çıkmak zorunda kaldı.