Sakal-ı Şerif Çıldır’da ziyarete açıldı

Çıldır’da Sakal-ı Şerif Merkez Camisi’nde Cuma Namazı sonrası ve Resul Aslan Camii’nde Teravih namazı sonrası vatandaşların ziyaretine açıldı. Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, tekbirler ve salavatlar eşliğinde sedef kaplamalı sandıkdan çıkarılarak ziyarete açılan Sakal-ı Şerifi görmek isteyen uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif’i ilk önce erkekler ardından da kadınlar ziyaret etti. Bazı vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Ziyarete çocuk ve gençlerin de ilgisi gözlendi.