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Sağlık çalışanları için bin fidan dikildi

ARDAHAN'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANISINA HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Sağlık çalışanları için bin fidan dikildi

ARDAHAN'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANISINA HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:50
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Sağlık çalışanları için bin fidan dikildi

Ardahan’da sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Ardahan Valiliği ve Orman işletme müdürlüğü birlikteliği ile sağlık çalışanları adına hatıra ormanı için ilk ağaçlar dikildi. Ardahan Merkeze bağlı Aktaş köyü Ormanlığında bin adet sarıçam ve huş fidanları dikimi yapıldı. Ağaç dikim törenine Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’da katıldı.

Vali Masatlı yaptığı konuşmada, Covid-19 ile mücadelemizi çok başarılı bir şekilde yürütmemize sebep olan sağlık çalışanlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum dedi.

Vali Masatlı şöyle devam etti; ’’Tüm dünyada olduğu gibi bu korona virüs pandemisi ülkemizi de ciddi manada tehdit etti. Bu süreçte Türkiye çalışmalarıyla örnek oldu. Sağlık çalışanları kahramanlık gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığımız da kahraman sağlık çalışanlarımızla ilgili ormanlar oluşturulması yönünde bir proje hayata geçirdi. Bugün biz de ilimizde yaklaşık bin sağlık çalışanımız için fidan diktik. Buradaki amaç sağlık çalışanlarımızın bu kahramanlıklarının ilelebet yaşamasıdır. Destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.’’

Masatlı, ’’Salgın sürecinde vatandaşımıza olumsuz bir durum yaşamaması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu dönemde fedakârca ve sabırla görev yapan sağlık, emniyet, jandarma personelimiz ile alanda çalışan diğer kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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