Sabri Erdoğan Köprüsü hizmete girdi

Belediye Başkanı Faruk Demir’in girişimleri sonucunda Ardahanlı iş insanı Selami Erdoğan’ın babası anısına Kura Nehri Bungalov evler civarında yaptırdığı “Sabri Erdoğan Asma Köprüsü” gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete girdi. Törende çocukları ile birlikte yer alarak bir konuşma yapan Selami Erdoğan’ın kardeşi Sırrı Erdoğan, Ardahan’da olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını kaydederek, köprünün herkes için hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Köprü, sağlam mimari, devasa uzunluk ve tasarımıyla hayran bıraktı

Üç aylık yoğun çalışmalar neticesinde inşa edilen Sabri Erdoğan Asma köprüsü, Belediye Başkanı Faruk Demir ve eşi Zuhal Demir’in yanı sıra Selami Erdoğan’ın çocukları ve kardeşi olan Sırrı Erdoğan ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları ve yüzlerce kişinin katılımıyla açıldı. Sağlam mimari ve dayanıklılığı ile beraber devasa uzunluğuyla dikkat çeken asma köprü, vatandaşların Kura Nehrini karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmelerine imkân tanıyor.

Başkan Demir ve Erdoğan Kardeşler Takdir Topladı

Açılış töreni sonrası Başkanı Demir ve diğer katılımcılar köprü üzerinde yürüyerek karşı tarafa geçtiler. Oldukça mutlu oldukları gözlenen vatandaşlar, Ardahan için her geçen gün yenilik üstüne yenilik katan Belediye Başkanı Faruk Demir ve iş insanı Selami Erdoğan ile kardeşi Sırrı Erdoğan’a yapılan asma köprü nedeniyle teşekkür etmeyi ihmal etmedi.