Recepoğlu, tam kapanmada sağlık çalışanları için ’Bazı zorlukları da beraberinde getirecek’

Sağlık Sen Ardahan Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu, tam kapanma nedeni ile sağlık çalışanlarının sıkıntı yaşayacaklarını ifade etti.

Recepoğlu, sağlık emekçilerinin 17 günlük tam kapanma sürecinde zorluk çekeceğini ifade ederek, çözülmesi gereken sorunları madde madde sıraladı. Recepoğlu, ’’19 günlük kısıtlamalar ülkemizin daha sağlıklı günlere geçebilmesi için atılmış büyük bir adımdır. Bu kısıtlamaların sağlık camiasının iş yükünü bir nebze azaltacağı aşikardır. Ancak bununla birlikte bu kısıtlamalar sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için bazı zorlukları da beraberinde getirecektir’’ ifadelerini kullandı.

Selçuk Recepoğlu, ’’Daha önceki kısıtlamalarda toplu ulaşım seferlerinin iptali sebebiyle sağlık ve sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarımız iş yerlerine ulaşmakta sıkıntı çekmişlerdi. 19 günlük kısıtlamada çalışanların mağduriyet yaşamaması için İl Sağlık Müdürlüğü, Hastaneler ve sosyal hizmet yatılı kuruluşlarının kendi içlerinde veya belediyelerle irtibata geçerek çözüm bulması gerekmektedir. Ayrıca cumhurbaşkanımızın açıklamalarında SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyatlandırmalarına %10-20 oranında zam gelmiştir. Bu dağıtılabilir döner sermaye oranına aynı oranda fark oluşturmakta, minicik de olsa bir iyileştirme getirmekle birlikte, asıl vehamet içeren kısmı; malzemeyi kullanan ve işlemi yapanın "kullanılan malzeme ve yapılan işlem" kadar değer görmeyişidir.. Temennimiz o yöndedir ki; verilen savaşta, içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçte, en ön safta yer alan "Sağlık çalışanlarının" değerinin "alkışla", "hakkınız ödenmez" ile değil de, hakkaniyetli ve adil bir döner sermaye sistemi ve Seyyanen zam ile teslim edilmesidir’’ dedi.