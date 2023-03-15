Posof’tan depremzedelere yardımlar devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Ardahan’ın Posof ilçesinden depremzedelere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

Posof Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Müftülük öncülüğünde devam eden yardım kampanyasında şimdiye kadar odun, gıda ve giyecek yardımları gönderilmeye devam ediyor. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Avrupa’da ki Posoflularda irtibata geçerek maddi yardımlar toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Posof’tan yapılan yardımlar çerçevesinde jeneratör, konteynır gönderildi. Posof Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısına mevcut 50 Muhtar askeri ve sivil idareciler katıldı. Posof düğün salonundaki toplantıda Posof Kaymakamı afet bölgesinde olduğu için vekâlet eden Ardahan Vali yardımcısı Mehmet Burak Eski, Posof Belediye başkanı Cahit Ulgar ve Kaymakamlık yazı işleri müdürü ve vakıf görevlisi yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek muhtarlardan yardımların devam etmesi için bilgilendirildiler. Muhtarlarda bazıları maddi yardım teklif ederken, bazıları da hayvan bağışında bulunacaklarını belirttiler.