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Posof’tan depremzedelere yardım eli
Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından depremin yıkıma neden olduğu bölgelere ulaştırılmak üzere Posof’ta yardım kampanyası düzenlendi.
ARDAHAN 07.02.2023, 16:30
Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından depremin yıkıma neden olduğu bölgelere ulaştırılmak üzere Posof’ta yardım kampanyası düzenlendi.
Posof Kaymakamlığı ve Müftülüğünce organize edilen kampanya kapsamında toplanan yardımlar bugün deprem bölgesine iletilmek üzere kamyonlara yüklenerek Ardahan’a gönderildi.
Gıda malzemesi ile giysilerden oluşan yardımlar görevliler eşliğinde vatandaşların yardımıyla kamyonlara yüklendi. 4 kamyon yardım malzemesi Ardahan’a gönderilirken yardımların devam ettiği belirtildi.