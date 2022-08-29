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Posof’ta yenilikler devam ediyor
Serhat ilçe Posof’ta yeniliklere devam ediliyor. Doğal gaz için başlayan çalışmalar nedeniyle alt yapı denilen su, elektrik ve kanalizasyon çalışmaları devam ederken merkezde site camisinin yapımı da devam ediyor.
ARDAHAN 29.08.2022, 16:56
Serhat ilçe Posof’ta yeniliklere devam ediliyor. Doğal gaz için başlayan çalışmalar nedeniyle alt yapı denilen su, elektrik ve kanalizasyon çalışmaları devam ederken merkezde site camisinin yapımı da devam ediyor.
Caminin duvarları Ahlât taşı ile yapılıyor. Ayrı bir özelliği olduğu belirtilen taşın Ahlattan getirilerek cami inşaatı sürdürülüyor. İlçe merkezinin farklı bir görünüme bürüneceğini belirten vatandaşlar caminin alt kısmının ise dükkânlar olarak düzenleneceğini dile getirdiler.
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