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Posof’ta yaz dönemi Kuran kursları başladı

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde Yaz dönemi Kuran kursu başladı.

ARDAHAN 14.07.2021, 09:47
Posof’ta yaz dönemi Kuran kursları başladı
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Ardahan’ın Posof İlçesi’nde Yaz dönemi Kuran kursu başladı.

Yaş sıralamasına göre 4-6 yaş arası öğrenciler ile orta ve lise çağında olan öğrenciler ayrı sınıflarda eğitime başladılar.

Posof ilçe merkezindeki öğrenciler lise binasındaki sınıflarda eğitim görürken köylerde kiler ise kurallara uygun olarak camilerde Kuran eğitimi veriliyor.

Posof Müftülüğü kayıtlarına göre kurslara 46 farklı yerleşim yerinde 135 öğrenci katılıyor.
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