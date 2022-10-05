Posof’ta toplanmayan meyveler hayvanlara kaldı

Ardahan’ın Posof ilçesinde yaşanan göçten dolayı nüfus azalınca ağaçlardaki meyveler dalında kaldı. Toplanmayan meyveler dökülünce meradaki hayvanlara kaldı.

Kayıtlı nüfusu 236 bin olmasına rağmen ilçedeki nüfus 9600’e kadar düştü.

Nüfus azalınca meyveler de hayvanlara kaldı. Bu yıl meyvelerin oldukça bereketli bir yılı olmasına rağmen meyveler toplanmadığı için yerlere dökülmeye başladı. Bu dökülen meyveleri de hayvanlar yiyerek çevre temizliği yapılmış oluyor. Posof ta narenciye hariç her çeşit meyve bulunuyor. İçi dışı kırmızı elmalar ise sadece Posof’a oluyor.