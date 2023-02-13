Posof’ta tipi etkili oldu

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Etkili olan tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler tarafından yol açılma çalışması başlatıldı. Etkili olan tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi.