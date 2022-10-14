Posof’ta Mevlidi Nebi haftası programı

Mevlidi Nebi haftası Ardahan’ın Posof İlçesinde düzenlenen kutlandı.

Posof Âşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi’nce düzenlenen Mevlidi Nebi haftası programı Posof İlkokulu salonunda yapıldı.

Program saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra öğrenci tarafından okunan Kuran tilaveti ile başladı.

Peygamberimizin hayatıyla ilgili konuşmanın ardından sinevizyon gösterisi ile İslamiyet’in kabulü için yapılan çalışmalar anlatıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirler den sonra ise yine öğrenciler tarafından oynanan tiyatro gösterisinde Peygamber Efendiniz zamanında Müslüman olanların çektiği ve yaşadığı sıkıntılar sergilendi.

Öğrenciler tarafından İngilizce, Arapça ve Türkçe ilahiler okunması ise programa ayrı bir renk kattı.

Öğrencilerin hazırladığı semazen gösterisinden sonra Peygamber efendimize yazılan mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek program sonlandırıldı.