Posof’ta kuşburnu dallarında kaldı

Posof vadileri adeta kuşburnu bahçelerine benziyor.

Yaşanan göçten dolayı azalan Posof nüfusundan çalışanlarda azaldığı için özel meyve bahçeleri ve doğal olarak yetişen meyveler dallarında kalmaya devam ediyor. Esen rüzgârlar meyveleri döktürerek hayvanlara yem ediyor.

Her yıl Posof a gelen gurbetteki Posoflular bu yıl gelenlerin az olmasından dolayı meyvelerde sahipsiz kaldı. Kuşburnu ise adeta tamamen dallarında kaldı.