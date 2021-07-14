Posof’ta komutanlar için veda yemeği

Ardahan’ın Posof ilçesinde görev yapan Garnizon Komutanı Yüzbaşı Uğurcan Baycan ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Çam’ın tayin olmaları nedeniyle Posof Kaymakamı Murat Mete tarafından veda yemeği verildi.

Kaymakam Murat Mete ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar yemekte yaptıkları konuşmalarında komutanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Veda yemeğine Posof’a yeni atanan komutanlarla beraber Belediye Başkanı Cahit Ulgar, İlçe Müftüsü Osman Gül ve mülki idare amirleri de katıldılar.

Yemek sonunda kaymakam Murat Mete tarafından ilçeye veda eden komutanlara başarı ve teşekkür belgeleri ile beraber Posof’a özgü Huş tavuğu maketix Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından da tescilli içi dışı kırmızı elma maketi hediye edildi.

Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.