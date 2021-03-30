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Posof’ta ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

Ardahan’ın Posof ilçesinde “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında ilçedeki ışıksız yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

ARDAHAN 30.03.2021, 15:01
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Posof’ta ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

Ardahan’ın Posof ilçesinde “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında ilçedeki ışıksız yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

Trafik kurallarında vatandaşların bilgilendirilmesi için Posof Kaymakamı Murat Mete tarafından düzenlenen program Alpaslan Caddesinde Posof İlkokulu yanında yapıldı. Programa emniyet ekipleriyle beraber askeri ve sivil idarecilerle beraber öğrenciler de katıldılar.

İlkokul ikinci sınıf öğrencileri ellerinde ki pankartlarla ‘Yayalarımız kırmızı çizgidir’ diye sloganlar attılar.

Konu ile ilgili konuşma yapan Kaymakam Murat Mete, yaya geçitlerin de ki kırmızıçizgiler hakkından bilgiler verdi. Kırmızı çizgilerin bilinç uyandırmak, vatandaşlarımızı kamuoyunda dikkatlerini çekebilmek adına miniklerle beraber uyarıda bulunduklarını belirten Mete, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu bilgileri sundu.
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