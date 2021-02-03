Posof’ta kartpostallık manzaralar

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışının ardından ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Posof’ta kar yağışının ardından gün batımıyla birlikte ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Mevsimin en soğuk ayı olmasına rağmen Şubat ayında gündüz güneş ve kar görüntüleri adeta görenleri şaşırtıyor. Arsiyan dağı ve Urema yaylasının güneş ve karla bütünleşmesi görenleri hayran bırakıyor.