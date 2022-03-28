Posof’ta kar ve tipi okulları kapattı

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.

Gece başlayan tipi fırtınası nedeniyle yollar da kapanınca ilçe genelinde okullar tatil edildi. Bahar ayının ilk ayı olan Mart ayına rağmen kar yağışı hala devam ediyor. Okulların açılışının hava durumuna göre belirleneceği bildirildi.