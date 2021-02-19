Posof’ta kar hayatı olumsuz etkiliyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışından dolayı kapanan köy yolları ekipler tarafından açıldı.

Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ekipler tarafından köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar başlatılırken, taşımalı eğitime ara verildi.