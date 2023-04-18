Posof’ta kadir gececi coşkusu

Ardahan’ın Posof ilçesinde Kadir Gecesi coşku ile idrak edildi.

Kadir gecesinin mutluluğunu yaşamak için gelen cemaat camiye sığmadı ve cemaatin bir bölümü de Müftülük binasında namazlarını kıldılar. Site camisinin inşaatı tamamlanmadığı için tüm cemaat merkez camiine gelince kadın cemaatle beraber çocuklarında olması camide tarihi bir gün yaşattı.

Okunan Kuran-ı kerim ve ilahilerden sonra ilçe vaizi tarafından gecenin önemi anlatıldı ve dualar edildi. Namaz sonrasında ise her kutlamalarda olduğu gibi bu gece de hayırseverler tarafından cemaate ikramlar da bulunuldu.