Posof’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü etkinliği

İstiklal marşının kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla Posof’ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Hava muhalefetinden dolayı 12 Mart’ta yapılamayan kutlama ve anma programı kar yağışına rağmen Posof İlkokulu Konferans salonunda yapıldı.

Posof Süngülü köyü ilk ve ortaokulu tarafından yapılan programa Posof kaymakamı Ahmed Çelik ile beraber resmi ve sivil kuruluşların yetkilileriyle beraber öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı. Mehmet Akif Ersoy un yaşam öyküsü ve İstiklal marşının yazılması ile ilgili sine vizyon gösterisiyle anlatıldı.

Süngülü Köyü ilk ve orta okul öğrencilerinin canlandırdığı program da Bir bayrak rüzgar bekliyor şiiri okundu. İstiklal marşı adlı tiyatro gösterisinin ardından 12 Mart İstiklal marşının kabulü için yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek program sona erdi.