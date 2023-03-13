Posof’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği

İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle Posof’ta tören düzenlendi.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program Posof İlkokulu konferans salonunda yapıldı.

Sunuculuğunu Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Şaziya Çetin’in yaptığı program Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Tarih öğretmeni ve müdür yardımcısı Ali Bozkurt yaptı.

İstiklal marşının kabulü ile ilgili sinevizyon gösterisinden sonra öğrenciler tarafından İstiklal Marşı adlı tiyatro gösterisi yapıldı.

Program sonunda istiklal marşını ezbere güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Birinci olan Esmanur Çetin, Aysu Çetin’e ödülleri Ardahan Vali yardımcısı Mehmet Burak Eski tarafından verildi. İkinci olan Yakup Şahin ve Mustafa Aydın Mert’e ödüllerini Garnizon komutanı Mustafa Şahin verdi. Üçüncü olan öğrenciler Edanur Karan ve Kübra Karan’ın ödüllerini de Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar verdi. Ve program tamamlanmış oldu.

Programa katılan öğrencilerle öğretmenler de hatıra fotoğrafı çektirdiler.