Posof’ta Gaziler günü etkinliği

19 Eylül Gaziler günü Posof’ta düzenlenen etkinlikler kutlandı. Posof Hükümet konağı önünde yapılan törene tüm askeri ve sivil devlet görevlileriyle beraber gaziler ve gazi yakınları katıldılar.

Tören çelenk sunumu ile başladı. Yapılan saygı duruşundan sonra istiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşma Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı Ali Bozkurt tarafından yapıldı.

Program sonunda törene katılanlar Posof kaymakamı Emrah Akduman’ın makamında ağırlandılar ve Kaymakam tarafından öğlen yemeği ikram edildi.