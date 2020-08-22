Posof’ta Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı
ARDAHAN’DA KORONA VİRÜS SALGINI DOLAYISIYLA ARTAN VAKA SAYILARI ÜZERİNE DENETİMLER ARTIRILDI. VAKA SAYISININ BURSA, İSTANBUL GİBİ ŞEHİRLERDEN GELEN POSOFLULAR İLE BİRLİKTE ARTIŞA GEÇTİĞİ POSOF”TA VAKA TESPİTE DİLEN KÖYLER KARANTİNA ALTINA ALINIYOR.
Ardahan’da korona virüs salgını dolayısıyla artan vaka sayıları üzerine denetimler artırıldı. Vaka sayısının Bursa, İstanbul gibi şehirlerden gelen Posoflular ile birlikte artışa geçtiği ilçede pozitif vaka tespit edilen köyler karantina altına alınıyor.
İlçeye bağla Kol mahallesinde belirlenen vakalar üzerine köy karantinaya alındı. Yine farklı şehirlerden ilçeye gelen Posofluların yoğunlukta bulunduğu Baykent ve Cumatel Mahallesinde karantina süreci devam ediyor.
Çarşılarda ki vatandaşların ilgisizlikleri kontrol altına alınarak sürekli denetlemelerin yapılması sıklaştırıldı. Kurallara uymayanlara artık kanuni cezalar da kesilmeye başlayınca kurallara uyanlar da çoğalmasına rağmen hala kurallara uymayanlar da var. Yapılan düğünlere de de kurallar uygulanması için görevliler denetimlerini sürdürüyorlar. Düğüne gelenler ateş ölçümleri ve kontroller yapıldıktan sonra düğün alanına alınıyorlar. Oturanların mesafelere dikkat etmeseler de hepsinde maskeler bulunuyor. Maskesiz gelenlere görevliler tarafından maske verilerek içeriye alınıyor. Ancak düğünlerin olmazsa olmazlarından olan halaylar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılmıyor.
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25