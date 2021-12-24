Posof’ta çocukların kızak eğlencesi

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar kızakla kayarak eğlencenin tadını çıkardı. Öte yandan kardan dolayı kapanan yolları açma çalışmaları ise devam ediyor.

Posof’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocuklar karın tadını çıkardı. Akşam kızaklarını alan çocuklar karda kayarak eğlencenin tadına vardı.

Öte yandan kapanan yollar açılarak okullar da eğitime başlandı. Belediye caddelerdeki karları temizledikten sonra kum sererek caddelerdeki karların donmasını da engelliyor.