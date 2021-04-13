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Posof’ta afet farkındalık eğitimi

AFAT tarafından düzenlenen Farkındalık Eğitimi Posof İlkokulu salonunda yapıldı.

ARDAHAN 13.04.2021, 11:17
Posof’ta afet farkındalık eğitimi

AFAT tarafından düzenlenen Farkındalık Eğitimi Posof İlkokulu salonunda yapıldı.

Posof ilçe ve köy muhtarları için düzenlenen eğitim seminerine ilgi oldukça yoğun oldu. Eğitim programına İlçe Kaymakamı Murat Mete ve diğer remi kurum yetkilileri de katıldılar.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra açılış konuşmasını Posof Kaymakamı Murat Mete yaptı. Kaymakam Mete Afet eğitim seferberliği nedeniyle yapılan seminerin 6 bin 400 nüfuslu Posof’ta önemli olduğunu ifade ederek “Her şey yaradan dan ama bizlerinde tedbirli olmamız, sorumluluklarımızı bilmemiz gerekiyor” dedi.

Ardahan’dan gelen program sunucuları Melike Akbaş ve Ömer Faruk Yılmaz, afet öncesi sırası ve sonrası ile ilgili bilgiler sundular. Evlerdeki sağlamlık ve ev içindeki eşyaların düzeninin önemini belirterek mutfak dolaplarının, dolaplara konan eşyaların ve hatta evdeki koltukların konulması gereken yer ve şekilleri hakkında bilgiler verdi.

Afet Çantası hazırlamanın önemli olduğunu dile getiren uzmanlar seminer sonunda muhtarlara uyarıcı broşürler verdiler,
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