Posof’ta 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı coşkuyla başladı

Posof’ta 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla okullar açılmasıyla öğrenciler coşkulu bir şekilde okullara geldiler.

Toplam öğrenci sayısının 780 olduğu Ardahan’ın Posof ilçesinde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı coşkuyla başladı. Okullar da düzenlenen etkinliklerle öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılına başladı.