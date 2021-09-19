banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

Posof’ta 1950’lerde kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği müze açıldı

Ardahan’ın Posof ilçesinde köylüler tarafından kurulan, 1950’lerde tarımda kullanılan aletlerinin sergilendiği müzenin açılışı yapıldı.

ARDAHAN 19.09.2021, 11:20
Posof’ta 1950’lerde kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği müze açıldı

Ardahan’ın Posof ilçesinde köylüler tarafından kurulan, 1950’lerde tarımda kullanılan aletlerinin sergilendiği müzenin açılışı yapıldı.

Posof ilçesine bağlı Eminbey Köyü Muhtarı Murat Taş ve köylüler tarafından köye geçmiş yıllarda tarımda kullanılan aletlerin sergilendiği müze kuruldu. Açılış törenine Posof Kaymakamı Ahmed Çiçek, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve Posof il genel meclisi üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim’in okunması ve dua edilmesiyle müzenin açılışı katılımcılar tarafından geçekleştirildi.

Açılan müze de 1950’den bu yana kullanılmış tarım aletleriyle beraber evlerde kullanılan tarihi ev malzemeleri sergileniyor.

Posof Kaymakamı Ahmed Çiçek, “Çok güzel bir proje olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsanların kendi kültürünü yaşaması gelecek nesle bir örnek” dedi.

Eminbey Köyü Muhtarı Murat Taş, “1950’lerde atalarımızın kullandıkları malzemeler sergileniyor. Bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Eksikliklerimiz çok tamamlayıp güzel şeyler ortaya çıkaracağız” şeklinde konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0