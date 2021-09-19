Posof’ta 1950’lerde kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği müze açıldı

Ardahan’ın Posof ilçesinde köylüler tarafından kurulan, 1950’lerde tarımda kullanılan aletlerinin sergilendiği müzenin açılışı yapıldı.

Posof ilçesine bağlı Eminbey Köyü Muhtarı Murat Taş ve köylüler tarafından köye geçmiş yıllarda tarımda kullanılan aletlerin sergilendiği müze kuruldu. Açılış törenine Posof Kaymakamı Ahmed Çiçek, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve Posof il genel meclisi üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim’in okunması ve dua edilmesiyle müzenin açılışı katılımcılar tarafından geçekleştirildi.

Açılan müze de 1950’den bu yana kullanılmış tarım aletleriyle beraber evlerde kullanılan tarihi ev malzemeleri sergileniyor.

Posof Kaymakamı Ahmed Çiçek, “Çok güzel bir proje olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsanların kendi kültürünü yaşaması gelecek nesle bir örnek” dedi.

Eminbey Köyü Muhtarı Murat Taş, “1950’lerde atalarımızın kullandıkları malzemeler sergileniyor. Bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Eksikliklerimiz çok tamamlayıp güzel şeyler ortaya çıkaracağız” şeklinde konuştu.