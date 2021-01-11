Posoflular kar beklerken yağmur yağdı

Ardahan’ın Posof ilçesinde Ocak ayında yağan yağmur vatandaşları şaşırtıyor. 1583 rakımlı Ardahan’ın Posof ilçesi tarihinde görülmemiş bir kış mevsimini yaşıyor.

Mevsimlerin değişmesi Posof’u da oldukça etkiliyor. Önceki yıllarda kış mevsiminde etkili olan soğuk hava kar yağışına rağmen bu yıl yağmayan kar ve etkili olan yağmurlu hava vatandaşları şaşırtıyor.

Eylül ayının sonlarında yüksek dağlara ilk kar yağdı. Ekim ve Kasım aylarında aralıklarla yağan kar Aralık ayında her tarafı beyaza bürüdü. Ancak Ocak ayının gelmesiyle havalar tamamen değişerek 10 gün kadar gökyüzünde bulut görülmedi. Gece başlayan yağmur ise vatandaşları adeta şaşırttı.

Günlerce geçen güneşli günlere rağmen Posof çayı gece ayazlarından dolayı donuyordu. Sıcakların olması güneye bakan yamaçlarda kar kalmadığı için vatandaşlar da koyunlarını otlatmaya devam ettiler.