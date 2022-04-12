Nisan ayı ile birlikte güneşe kavuşan Posof kar yağışı ile birlikte yeniden beyaza büründü.

İki gün gece gündüz yağan yağmurla karlar erimeye devam etti ve iki günlük güneşli havadan sonra Posof yine beyaza büründü.

Güneşli günden sonra gece başlayan yağmur gündüzle beraber şiddetli rüzgâra döndü. Yaklaşık bir saatlik şiddetli rüzgârdan sonra dolu fırtınasına dönüştü ve her yer bembeyaz oldu.

Posof yine yeşille beyazın birleştiği haline döndü.