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Posof Ulgar Dağı tünelinde çalışmalara yeniden başlandı

Ardahan’ın Posof ilçesinde 2550 rakımlı Ulgar Dağı tüneli çalışmalarına yeniden start verildi.

ARDAHAN 23.09.2021, 13:02
Posof Ulgar Dağı tünelinde çalışmalara yeniden başlandı

Ardahan’ın Posof ilçesinde 2550 rakımlı Ulgar Dağı tüneli çalışmalarına yeniden start verildi.

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve meclis üyeleri tüneldeki çalışmaları yerinde inceledi. Gidiş gelişli olarak planlanan tünelin tek yönlü olarak ulaşıma açılması için çalışmalara hız verildi. Dış betonlarla beraber 500 metre ilerlenen tünelin en kısa zamanda tamamlanmasının sağlanacağı müjdesi verildi.

Milletvekili Atalay, Ardahan’la Posof arasındaki yolun da tamamlanması için yol çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.

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