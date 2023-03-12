Posof Türkgözü Sınır Kapısı’nda yeni binalar tamamlanıyor

Türkiye’nin Kafkaslara açılan Posof Türkgözü Sınır Kapısı yeni projesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi.

1996 yılında açılan ve Gürcistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısı yeniden projelendirilerek ihalesi yapılıp önceden yapılan tüm binalar yıkılıyor. Sınırdaki gümrüğe ait alan 26 bin metre kare inşaat alanı ise 16 bin metre kareyi kapsıyor. İnşaat çalışmalarını yürüten firma yetkililerinden alınan bilgilere göre çalışmalar Mart ayı sonuna kadar tamamlanmış olacak. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği sınır kapısında iklim şartlarının elverişli olması halinde inşaat daha erken tamamlanabilecek.

Gümrük kapısı alanında yapılan proje iki giriş kapısı, teknik merkez, iki idare binası ve lojmanlardan oluşuyor. Binaların yapımı tamamlanırken, iç boyamalar, merdiven ve asansör tesisleri ile beraber mobilya durumunun da tamamlanacağı belirtildi.