banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!

Posof sanayi sitesine kavuştu

Ardahan’ın Posof ilçesinde İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan sanayi sitesi faaliyete geçirildi.

ARDAHAN 14.06.2021, 16:53
Posof sanayi sitesine kavuştu

Ardahan’ın Posof ilçesinde İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan sanayi sitesi faaliyete geçirildi.

Yıllardan beri marangoz, oto tamircileri ve elektrik tesisatçılığı yapanlar kendi evlerinin yanında vefa tarlalarında açtıkları iş yerlerinde çalışırlarken şimdi sanayi sitesinde çalışmaya başladılar.

Posof tekstil atölyesinin altına yapılan sanayi sitesine taşınanlar iç düzenlemelerini tamamlamak için çalışıyorlar. Esnaf dükkânlarını düzenlerken Belediye de sitenin alanını ve çevre düzenlemelerini tamamlamaya devam ediyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı az bulutlu
banner493