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Posof özlenen doğasına Ağustos’ta kavuştu

Kuzeydoğu Anadolunun saklı cenneti Posof özlenen yeşilliğe kavuştu.

ARDAHAN 17.08.2021, 14:50
Posof özlenen doğasına Ağustos’ta kavuştu

Kuzeydoğu Anadolunun saklı cenneti Posof özlenen yeşilliğe kavuştu.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi iklim değişikliği Posof’u da etkilemeye devam ediyor. Kış aylarında genellikle yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede yaz dönemine kalan kar birikintileri bu yıl olmadı. Bahar mevsimiyle birlikte yaşanan kuraklık nedeniyle Posof”ta özlenen doğa ancak Ağustos ayı ile birlikte kendini gösterdi.

Posoflular geç gelen baharın sevincini yaşarken, yeşile bürünen yaylalar adeta görsel şölen oluşturuyor.
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