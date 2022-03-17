Posof Meslek Yüksek Okulunda uygulamalı eğitim devam ediyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde üç dalda eğitim veren Posof Meslek Yüksek Okulu’nda Adalet, İlk ve Acil yardım ve Evde hasta bakım alanlarında toplam 214 öğrenci eğitim görüyor.

Evde hasta bakımı bölümünde bulunan 55 öğrenciden ikinci sınıfta olan 32 öğrenci evlere giderek hasta bakımı yapıyorlar. Öğrenciler kayıt ettikleri hastalarına hafta da bir gün giderek kontrollerini yapıyorlar.