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Posof Meslek Yüksek Okulu’nda ‘Değerlerimizle buluşuyoruz’ etkinliği

Posof Meslek Yüksek Okulu’nca düzenlenen “Değerlerimizle buluşuyoruz” programına Posoflu Âşık Sabit Müdami Ataman’ın oğlu Halil İbrahim Ataman konuk oldu.

ARDAHAN 10.06.2022, 14:25
Posof Meslek Yüksek Okulu’nda ‘Değerlerimizle buluşuyoruz’ etkinliği

Posof Meslek Yüksek Okulu’nca düzenlenen “Değerlerimizle buluşuyoruz” programına Posoflu Âşık Sabit Müdami Ataman’ın oğlu Halil İbrahim Ataman konuk oldu.

Halil İbrahim Ataman 71 yıllık hayatından örnekler verdi. Ömründe ki sıkıntılar ve mutlulukları anlatırken Allah’ın insanlara lütfettiği güzellikleri ve asla ümitsizliklere kapılmamalarını örneklerle anlatarak öğrencilere umutlarını yitirmemelerini söyledi.

Konuşma bitince öğrencilerden yine Âşık Müdami’nin diğer aşık oğlu Hikmet Arifi Ataman’ın şiirini okudu. Öğrencilerin mani atışmaları ise toplantıya ayrı bir renk kattı.

Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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