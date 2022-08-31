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Posof Kaymakamı Akduman Göreve Başladı
Ardahan’ın Posof İlçesi kaymakamlığına atanan Emrah Akduman göreve başladı.
ARDAHAN 31.08.2022, 09:18
Ardahan’ın Posof İlçesi kaymakamlığına atanan Emrah Akduman göreve başladı.
Posof’ta iki yıl görev yapan Ahmed Çelik, Muş Korkut ilçesine tayın edilince Posof’a yeni kaymakam atandı.
Ordu Kumru ilçesinden Posof’a atanan Emrah Akduman görevine başladı. Bayburt’lu olan kaymakam Akduman, Posof u çok beğendiğini, güzel bir tabiata sahip olduğunu ve gereken hizmetlerin yerine getirileceğini belirtti.
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