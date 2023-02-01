Posof halk eğitiminin terzilik kursu büyük ilgi görüyor

Posof İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğünün çalışmaları hızla devam ediyor. Terzilik kursuna Posoflu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Posof Halk Eğitim Müdürlüğünde açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Terzilik kursuna giden 36 kadın için kurs kapısı ekonomi kapısı oldu. Bircan Topcu’nun öğretimi ile kursa katılanlar çalışmalarına devam ederken kurstan çok memnun olduklarını ifade ettiler.