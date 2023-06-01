Posof Halk Eğitim Merkezi sergisine yoğun ilgi

Posof Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan yılsonu sergisi beğeni topladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Posof Kaymakamı Emrah Akduman ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar serginin açılış kurdelesini kesti. Programın açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkez Müdürü Halit Özdemir kurslar hakkında bilgi verdi.

Özdemir, açıklamasında 2022-2023 döneminde toplam 61 adet kursun açıldığını, bu kursların 50’sinin tamamlandığını 11 kursunda devam ettiğini belirtti. Posof Köylerinde de kursların olduğunu belirten Özdemir, Süngülü, Yurtbekler, Türkgözü ve Akballı köylerinde toplam 16 kursun olduğunu kaydetti. Posof Halk Eğitim merkezi olarak bin 80 kişinin kurslara kayıt yaptırdığı ifade eden Özdemir, bunlardan 672 kişinin erkek, 410 kişinin de bayan olduğunu ve 737 kursiyerin başarı ile bitirerek belgelerini aldıklarını söyledi.

Kursa katılanların yaptıkları çeşitli yemekler ve tatlılar açılışa katılan ve sergiyi görmeye gelenlere ikram edildi.