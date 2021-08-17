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Posof Belediyesi’nin acı günü

Ardahan Posof Belediyesi çalışanlarından Hikmet Uğurlu’nun vefatı belediye personelini ve yakınlarını üzdü.

ARDAHAN 17.08.2021, 14:38
Posof Belediyesi’nin acı günü

Ardahan Posof Belediyesi çalışanlarından Hikmet Uğurlu’nun vefatı belediye personelini ve yakınlarını üzdü.

Yıllardır Posof Belediyesinde görev yapan evli ve üç çocuk babası Hikmet Uğurlu genç yaşta yakalandığı akciğer hastalığından kurtulamayarak vefat etti. Uğurlu için ilk tören Belediye binası önünde yapıldı. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar Hikmet Uğurlu’nun iyi bir insan olduğunu genç yaşta vefatıyla kendilerini ve yakınlarını hüzün kapladığını belirtti.

Posof Merkez Cami’inde kılınan cenaze namazından sonra Uğurlu’nun cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.
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