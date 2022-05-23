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Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi il birincisi oldu
Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi il birincisi oldu.
ARDAHAN 23.05.2022, 11:27
Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi il birincisi oldu.
Ardahan’da düzenlenen imam hatipliler yarışıyor mesleki dersler bilgi yarışmasında Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam hatip lisesi il birincisi oldu.
Erzurum’da yapılacak bölgeler arası bilgi yarışmasından sonra Türkiye birinciliği yarışması yapılacağı belirtildi.