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Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Sokak Hayvanları Günü çerçevesinde Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli, doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
ARDAHAN 05.04.2022, 09:34
Sokak Hayvanları Günü çerçevesinde Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli, doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Polis haftası etkinlikleri çerçevesinde ekipler, kentin belirli bölgelerinde hayvanların beslenebilmesi için yem ve mama bıraktı.
Ekipler ayrıca Kongre caddesi üzerinde vatandaşlara (HAYDİ) mobil uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yaparak, konuyla ilgili 100 adet broşür dağıttı.