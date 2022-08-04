Pervane böceklerinin ışıkla dansı

Ardahan’ın Posof ilçesinde pervane böceklerinin lamba ışığında ki dansı görsel şölen oluşturdu.

Posof’ta cadde ve sokakları aydınlatan lamba ışıklarının altında adeta dans eder gibi uçan pervane böcekleri görsel şölen oluşturdu. Geceleri belirli saate kadar lambaların etrafından ayrılmayan pervanelerin ışık altında ki dansı izlemeye değer görüntüler oluşturdu.