Özel idare iş sezonu hazırlıkları değerlendirildi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Özel İdaresi yöneticileri ve birim müdürleri ile toplantı yaparak, 2021 yılı iş sezonu hazırlıklarını değerlendirdi.

Vali Öner, bahar mevsimiyle birlikte başlayacak olan iş sezonunda, çalışmaların gözden geçirilmesi, iş programının değerlendirilmesi ve çalışma profilinin oluşturulması gibi gündem maddelerini değerlendirmek üzere İl Özel İdaresinin Genel Sekreter Vekili Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Genel Sekreter Yardımcıları ve birim müdürleri ile toplantı yaptı.

Toplantıda, 2021 yılı iş programı ve sezon hazırlıklarını değerlendiren Vali Öner, mevsimin kısa olması sebebiyle iş programının hızlı oluşturulması ve 2021 yılı iş sezonu hazırlıklarının hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğine vurgu yaparak, ilk etapta köylerde öncelik arz eden konuların çözüme kavuşturulması ve mevcut imkanların yerinde kullanılarak eşit hizmet ulaştırılması hususunda talimatlarda bulundu.