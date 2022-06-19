Ormanlara kuş yuvası asıldı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerle doğaya 183 kuş yuvası bıraktı.

Jandarma ekipleri ağaç türlerine zarar veren böcekler ile biyolojik mücadele ve kuşlara sıcak bir yuva temin etmek için ormanlık alanlara 185 adet kuş yuvası astı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, köy okulunda okuyan bir grup öğrenci ile Çamlıçatak ve Yalnızçam bölgelerindeki ormanlık alana gitti.

Öğrenciler, jandarmanın temin ettiği 183 adet kuş yuvasını ekiplerle buradaki ağaçlara astı.