Öğretmenler gününde 10 öğretmen yemin etti

24 Kasım Öğretmenler Günü Ardahan’ın Posof ilçesinde kutlandı. Atatürk anıtına çelenk sunumundan sonra Posof İlkokulu konferans salonunda programa devam edildi.

Askeri ve mülki idarecilerinde katıldığı program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemi ilçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Ülvan tarafından yapıldı. Öğretmen Büşra Yılmaz tarafından hazırlanan Şehit Öğretmenler video gösterisinde şehit edilen öğretmenlerin hayatı anlatıldı. Video gösteriminden sonra Posoflu âşık Halil İbrahim Ataman’da yazdığı idealist öğretmen adlı şiirini okudu. Öğrenciler tarafından sunulan tiyatro gösterisinden sonra 10 tane öğretmene yemin ettirildi.

Müzik öğretmeni Ömer Ertürk Budak ve Çağlayan Sucu tarafından sunulan müzik dinletisinden sonra kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek program sonlandırıldı.