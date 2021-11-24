Öğretmenler Günü Posof’ta heyecanla kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Ardahan’ın Posof ilçesinde heyecanla kutlandı.

İlk kutlama Atatürk Anıtına sunulan çelenkle başladı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’ndan sonra program Posof İlkokulu salonunda devam edildi. Törene, Kaymakam Ahmed Çelik, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve öğretmenler katıldı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Ülvan tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı. Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim öğrencileri tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu. Göreve yeni başlayan 19 öğretmenin yemin töreninden sonra koro ve solo türküler okunarak program sonlandı.