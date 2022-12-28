Öğrenciler, Türkiye’nin ilk ve tek sokak tipi huzur evini ziyaret etti

Çıldır MYO Sosyal Hizmetler Programı ‘Psikolojiye Giriş’ dersi çerçevesinde Öğr. Gör. Birsen Güngör Kaya, danışmanlığında öğrencilerle birlikte Şavşat Naime-İsmail Yılmaz Huzurevi’ne ziyaret gerçekleştirildi. Etkinliğe Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Metin Bulu ve Öğr. Gör. Rahşan Demirtaş Tamay da eşlik etti.

Türkiye’de ilk ve tek sokak tipi huzurevi olan Naime- İsmail Yılmaz Huzur Evi’nin öğrenciler tarafından ziyaret edilmesi, huzurevi sakinleri ve personeller tarafından memnuniyetle karşılandı. Huzurevi Müdürü Mehmet Oylum’un açılış konuşması ile başlayan etkinlik, yaşlıların şiirler okuması ve öğrenciler tarafından söylenen türkülere eşlik etmeleri ile devam etti.

Yapılan etkinlikte “Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi” sakinleri adına bir konuşma yapan 93 yaşında ki Emekli Öğretmen Osman Altun; “Biz burada yaşamaktan çok mutluyuz. Ardahan Üniversitesi öğrencileri bizleri ziyaret ediyor. Sorun ve dertlerimizi dinliyor, kaliteli zamanlar geçiriyoruz. Buraya gelen öğrenciler de bizlerle çok ilgileniyor. Bu öğrencilerimiz ile sohbet ederken torun özlemini gideriyoruz. Bugün de Çıldır MYO Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri bizler için hazırlamış oldukları bu etkinlik ile çok mutlu olduk. Yapmış oldukları müzik eğlence programı ile birlikte türkülere eşlik ettik. Çok güzel bir gün geçirdik. Bu tür etkinliklerin yine yapılmasını istiyoruz. Çok mutlu olduk ve sizleri de okulda ziyaret için gelmeyi çok istiyoruz” dedi.

Yapılan bu etkinlik kurum birimleri ve misafirlerin yaşam alanlarının gezilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.