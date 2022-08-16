Nuri Vatan: "Başkan Demir, Ardahan’a renk katmış"

İş adamı Nuri Vatan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’i makamında ziyaret etti. Vatan, gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerle Ardahan’da unutulmayacak bir başarı hikayesi yazan Başkan Demir’e teşekkür ederek, övgüler yağdırdı.

Belediye Başkanı Faruk Demir, Vatan Bilgisayarın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Nuri Vatan ile beraberinde oğlu Hasan Vatan ve ekibini Belediye binası önünde karşıladı. Demir, makam odasında yapılan uzun süreli hoş sohbetin sonrasında konuklarına önce şehir merkezinde kısa süreli bir gezinti yaptırdı ardından Nuri Vatan Kent Müzesini dolaştırdı.

Demir, ziyaret dolayısıyla oldukça mutlu olduğunu kaydederek şunları ifade etti: “Ülkemizin önemli markalarından Vatan Bilgisayar’ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda iş insanı hemşerimiz Nuri Vatan, oğlu Hasan Vatan ve ekibi Belediyemizi ziyaret etti. Nuri beyin belediyemize 3 yıl önce ücretsiz tahsis ettiği bina, bugün Nuri Vatan Kent Müzesi olarak hizmet vermektedir. Ayrıca Ardahan belediyesinde kiralık araç uygulamasını sonlandırdığımız zamanda bir adet araç bağış yaparak Ardahan sevgisini bir kez daha sergilemişti. Kendisi tam bir Ardahan sevdalısıdır. Nuri Vatan abimize sağlıklı ömürler diliyor, ziyaretleri ve ilimize, belediyemize yaptığı bağış, yardım, ilgilerinden dolayı sonsuz şükranlarımızı iletiyorum.”

Nuri Vatan ise, yaptığı konuşmada uzun süre sonra yeniden Ardahan’da olmanın sevincini yaşadığını belirterek, “Ardahan bizim ilk göz ağrımız. Görüyorum ki Belediye Başkanımız Faruk Demir, şehri modernleştiriyor, kendisine teşekkür ediyoruz, yolu açık olsun, Ardahan çok değişmiş, çok başarılı buldum başkanımızı” dedi.