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Nisan ortasında kar yağışı

Ardahan’ın Göle ilçesine Nisan ayı ortasında kar yağdı.

ARDAHAN 13.04.2021, 18:52
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Nisan ortasında kar yağışı

Ardahan’ın Göle ilçesine Nisan ayı ortasında kar yağdı.

Birkaç gündür devam eden yağmurun ardından öğleden sonra Göle ilçe merkezine ve yüksek kesimlerine kar yağışı başladı. Yağan kar ile beraber ilçede hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Yağış nedeniyle yüksek kesimler ve evlerin çatıları beyaza büründü. "Baharın sevinci kursağımızda kaldı" diyen Tayfur Kılıç, ’’Bugün Nisan’ın 13’ü ve öğleden sonra bir şok yaşadık. Bahar gelsin diye beklerden kış geri geldi. Her yer beyaza büründü. Çiftçiler açısından çok iyi ama bizim açımızdan kötü oldu. Çünkü kar yağışıyla birlikte havalar da soğudu.’’ dedi.
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