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Millet bahçesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında, Millet Bahçesi Rölöve ve Restorasyon Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

ARDAHAN 12.08.2022, 15:07
Millet bahçesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında, Millet Bahçesi Rölöve ve Restorasyon Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Özel İdare yetkilileri, ilgili kurum müdürleri ve yetkili firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Millet Bahçesi yapım çalışmaları, tescilli binaların restorasyon süreci ve Güzel Sanatlar Fakültesinin konuşlanacağı alanlarla ilgili konular değerlendirildi.

Vali Öner, Millet Bahçesi ve alanın içerinde yer alan tarihi binaların restorasyonunun tamamlanmasıyla Ardahan halkına yakışır bir sosyal ve kültürel alan kazandırılacağını belirterek, ilimizin ekonomik yaşamına ve istihdamına yönelik çok ciddi yatırımların gerçekleştirildiği ve artarak devam ettiğini söyledi.

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